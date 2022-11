Felipe Orts ziet grote drie graag terugkomen naar het veld: "Geweldig voor het veldrijden"

De Spanjaard (27) verraste dit seizoen al enkele keren.

De Spanjaard van Burgos-BH begon zijn seizoen met enkele veldritten in Spanje. Daarna startte hij ook in de veldritten bij ons en zette hij enkele mooie uitslagen neer. Zo werd hij zesde op het EK in Namen, en ook afgelopen weekend in de Beekse Bergen werd hij zesde.

De Spanjaard kijkt uit de naar crossen van Merksplas en Overijse dit weekend. "Er komen dit weekend twee heel zware wedstrijden aan. Zaterdag omwille van de modder en zondag moeten we veel klimmen in een klassieker in het veldrijden", zegt hij op de site van zijn ploeg.

Dat wereldkampioen Tom Pidcock dit weekend terugkeert, vindt de Spanjaard niet erg. "Ik denk dat het geweldig is voor het veldrijden dat ze terugkeren. Het zorgt voor meer verwachtingen en er komen meer supporters kijken."