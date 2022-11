Tom Pidcock rijdt zaterdag in Merksplas: de wereldkampioen is eindelijk terug in het veld te zien

In Merksplas staat Tom Pidcock aan de start. Zo zal de wereldkampioen nog eens te zien zijn.

Op 30 januari eerder dit jaar kroonde Tom Pidcock zich tot wereldkampioen. Sindsdien reed hij geen enkele cross meer. Bijna 10 maanden later zal hij opnieuw het veld induiken. Hij staat aan de start van de Superprestige in Merksplas.

Veel fans zullen al lang naar die dag uitkijken. Velen zullen ook 'eindelijk' gedacht hebben. Die eindelijk is ook wat op zijn plaats.

Pidcock is een van de toppers in het veld. In topvorm zijn er namelijk weinigen die hem kunnen bijhouden. Je moet echt al Mathieu van der Poel of Wout Van Aert heten om een Pidcock in topvorm te kunnen kloppen. Zo'n topper wil je toch altijd in het veld zien rijden.

Ook tilt de aanwezigheid van zo'n topper de cross naar een hoger niveau. De concurrentie kan er alleen maar beter van worden en een hoger niveau leidt ook tot meer fans en aandacht.

Daarnaast is er ook de factor van Pidcocks regenboogtrui. Een cross zonder wereldkampioen is toch wat leger. Al voelde dat dit seizoen door de spanning nog niet echt aan. Maar het is wel mooier om ook de wereldkampioen ertussen zien rondrijden. Hopelijk zien we dit seizoen de wereldkampioen in nog heel wat crossen.