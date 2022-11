Ceylin Alvarado na tweede overwinning in een week: "Had geluk met de lead-out van Marianne Vos"

De Nederlandse won na de tweede ook de derde manche in de Superprestige

Ceylin del Carmen Alvarado won in Merksplas haar tweede cross in een week nadat ze in Niel voor het eerst won in een jaar en negen maanden. Ze staat nu samen met Denise Betsema aan de leiding in de Superprestige .

Gemakkelijk was het wel niet ondanks het feit dat Alvarado de hele cross aan de leiding reed. “Dat leek misschien zo maar ik heb constant moeten blijven geven op dit heel zwaar rondje”, zei ze in het flashinterview. Alvarado profiteerde ook van de snelle start van Vos. “Ik had wat geluk met de goede lead-out van Marianne Vos. Zij zakte terug en ik kreeg vrije baan en daar heb ik zeker mijn voordeel uit gehaald.”

Na haar overwinning in Niel kon Alvarado in Merksplas alweer winnen. “De eerste keer was natuurlijk heel speciaal terug en je hoopt het dan door te trekken. De vorm is goed dus je verwacht wel het een en het ander en dan ben je dan heel blij als het eruit uitkomt.”