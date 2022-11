Ceylin Alvarado rijdt dominant naar tweede overwinning in een week in Merksplas

Nadat ze bijna twee jaar moest wachten op een overwinning, heeft Alvarado voor de tweede keer in een week gewonnen.

In Merksplas werd met de Aardbeiencross de derde manche van de Superprestige gereden. Na het EK in Namen kregen de rensters voor het eerst modder voor de wielen. De vorige manches werden gewonnen door Betsema en Alvarado, die er opnieuw bij waren. Van Empel, Pieterse of Van Anrooij waren er niet bij, zondag in Overijse wel.

Ook Marianne Vos was erbij en zij nam samen met Alvarado de beste start. Lucinda Brand reed een slechte eerste modderstrook en verloor heel wat plaatsen. Alvarado was intussen vooraan gaan vliegen, na de eerste ronde had ze al elf seconden voorsprong op de rest.

Halfweg volgen Van der Heijden en Betsema op twee en drie op zo’n 17 seconden, daarachter kwam Brand en Bakker volgden op 35 seconden. Marianne Vos was intussen volledig weg gezakt na haar felle start en volgde al op meer dan een minuut.

Uiteindelijk reed Ceylin del Carmen Alvarado makkelijk naar haar tweede overwinning van het seizoen. Betsema werd tweede op 18 seconden, Van der Heijden derde op 26 seconden. Bakker werd vierde, de 18-jarige Zoe Bäckstedt werd vijfde. Norbert Riberolle was de eerste Belgische op 1’17”. Marianne Vos werd tiende op 2 minuten.