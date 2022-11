Estse sprinter verlaat BORA-hansgrohe en gaat aan de slag bij Astana

Hij tekent er een contract voor één seizoen.

De voorbije drie jaar reed de Est Martin Laas (29) voor BORA-hansgrohe. Hij verlaat nu het Duitse team en gaat aan de slag bij de ploeg van Aleksandr Vinokoerov, hij tekent er voor één seizoen.

Laas won dit seizoen twee ritten in de Baltic Chain Tour (2.2) en werd twaalfde op het EK. In totaal zit de Est aan 14 zeges in zijn carrière. "Ik ben klaar om het team te helpen bij het bereiken van de belangrijkste doelen en ik kijk ernaar uit om met de jonge sprinters van het team te gaan werken om al mijn ervaring met hen te delen. En natuurlijk wil ik graag mijn eigen kansen krijgen om te laten zien wat ik in de sprint kan", zegt Laas over zijn transfer.

Volgens Aleksandr Vinokoerov past Laas binnen de nieuwe doelen van de ploeg. "We willen ons meer richten op de massasprint, een discipline waar we nog weinig ervaring mee hebben. Laas kan ons daarbij helpen."