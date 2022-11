Lars van der Haar beet tanden alweer stuk op Laurens Sweeck: "Ik dacht echt: nondeju, kom op hé, maak nou eens een foutje"

Lars van der Haar werd in Merksplas voor de vierde keer op rij tweede.

Het zit voorlopig niet mee voor Lars van der Haar dit seizoen. Hij won nog maar één in een tv-cross keer, op de Koppbenberg. Van der Haar werd dit seizoen al zes keer tweede en vier keer derde. De laatste vier crossen was er telkens net iemand beter, de laatste drie keer was dat altijd Laurens Sweeck.

Van der Haar kwam vooral in de eerste ronde vast te zitten in het gedrum en op dat moment sloeg Sweeck een gat en verdedigde dat de hele wedstrijd. "Ik dacht echt: nondeju, kom op hé, maak nou eens een foutje zodat ik erbij kan komen", zei Van der Haar achteraf.

"Heel knap hoe hij dat gaatje van 10 à 15 seconden toch weet vast te houden. Maar hij bleef soepel en perfect rijden. Ik probeerde het tempo zo hoog mogelijk te houden, maar hij maakte geen fouten."

Nieuwe kans in Overijse

Van der Haar is niet bitter na alweer een tweede plaats. "Ik kan er wel goed mee leven eigenlijk, ik heb er keihard voor gevochten. Ik kwam gewoon een hele sterke Sweeck tegen. In Overijse krijgt Van der Haar weer een nieuwe kans. "Ik heb er heel veel zin in. Het is een mooi parcours. Ik ben heel benieuwd naar de veranderingen, maar ik denk wel dat die in mijn voordeel zijn."