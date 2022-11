Laurens Sweeck wint nu ook Superprestige in Merksplas, zijn vierde overwinning in vijf crossen

Laurens Sweeck heeft nog maar eens zijn supervorm getoond in Merksplas.

In Merksplas startte wereldkampioen Tom Pidcock voor het eerst in zijn regenboogtrui. De beste start was wel voor Laurens Sweeck, ook Iserbyt en de verrassende Vandeputte waren goed weg. Daarachter volgden Van der Haar en Pidcock en ook Vanthourenhout was niet ver.

In de achtergrond kwam alles weer samen en kreeg Sweeck vijf achtervolgers achter zich. Van der Haar zette zich op kop met Iserbyt achter zich, maar Sweeck bleef wel verder wegrijden en had na drie ronden een voorsprong van 18 seconden op Van der Haar, Iserbyt volgde op 25 seconden.

Net zoals bij de vrouwen gebeurde er niet heel veel op het vlak van posities, maar Van der Haar bleef wel druk zetten op Sweeck. Ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout vochten voor plek drie. Sweeck bleef uiteindelijk uit de greep van Van der Haar en won na uitgebreid vieren met 5 seconden voorsprong.

Michael Vanthourenhout werd derde op 40 seconden, Eli Iserbyt vierde op 53 seconden. Snelle starter Vandeputte eindigde zesde op 1’20”, wereldkampioen Pidcock eindigde in zijn eerste cross vijf seconden later op plek zeven.