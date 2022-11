Marianne Vos past voor Wereldbeker in Overijse na offday in Merksplas

De wereldkampioene slaat de laatste cross voor haar rustperiode over.

Marianne Vos was in Merksplas als beste weg en reed samen met Ceylin Alvarado weg. Maar niet veel later moest de wereldkampioene lossen en bekocht ze haar kanonstart wat.

Uiteindelijk eindigde Vos op net geen twee minuten van Alvarado op de tiende plaats. "Ik zat echt aan mijn limiet toen Ceylin het overnam. Vanaf dat moment moest ik mijn eigen tempo rijden en hard werken", zegt ze op de website van haar team Jumbo-Visma.

Vos zou zondag nog rijden in Overijse, haar laatste cross voor ze een pauze neemt. Maar de wereldkampioene vindt het "geen goed idee om haar limieten te verleggen" en past voor Overijse.