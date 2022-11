Michael Vanthourenhout kon nog niet winnen in Europese trui en wordt weer derde: "Hoogst haalbare"

De Europese kampioen werd voor de derde keer op rij derde.

Michael Vanthourenhout demonstreerde in Namen op het EK, maar in de laatste vijf crossen eindigde hij wel vier keer derde. Het was opnieuw het hoogst haalbare vond hij achteraf.

"Ik miste mijn start een beetje en moest nadien een hele wedstrijd achtervolgen. Ik kwam tot op plaats drie, maar tot bij Lars (van der Haar, red.) rijden lukte niet meer door een heel slechte ronde", zei hij in het flashinterview.

"Dit was het hoogst haalbare. Na één ronde zat ik al op 20 seconden, de sterkste heeft gewonnen." Vanthourenhout eindigde ook voor zijn ploegmaat Iserbyt, die toch voor hem staat in het klassement.

"We zitten in de derde of vierde wedstrijd. Als we zes of zeven wedstrijden gereden hadden, is het anders. Maar ik denk niet dat het op één punt aan gaat komen. Als het erop aan komt, aan het einde van het klassement, denk ik dat we dat weleens kunnen spelen. Maar nu is het gewoon ieder voor zich", zei de Europese kampioen nog.