Ondanks 3 op 3 ziet Laurens Sweeck nog ruimte voor verbetering: "Ik ben nog altijd niet 100%"

Laurens Sweeck domineerde in Merksplas van start tot finish.

Na zijn eerste overwinning in Maasmechelen lijkt de trein helemaal vertrokken voor Laurens Sweeck. Enkel op het EK in Namen won hij niet, daarna pakte hij drie op drie.

"Ik kon meteen in het begin het verschil maken zonder dat ik echt hoefde te pushen. Dat heeft de hele wedstrijd in mijn voordeel gespeeld", zei hij in het flashinterview. Sweeck lijkt wel in de vorm van zijn leven te zitten, maar dat vindt hij zelf nog niet.

"De vorm van mijn leven? Iedereen vond dat ik in Namen al heel goed had gereden, maar naar mijn gevoel was dat nog niet helemaal top. Ik denk dat ik nog niet honderd procent ben, maar het is wel heel goed. Het kan niet bij iedereen altijd even goed gaan. Ik heb ook mindere weken gehad, maar het gaat nu supergoed. Dat ga ik proberen vast te houden"

Vandaag kreeg Sweeck aardbeien als winnaar van de Aardbeiencross, zondag in Overijse staat de Druivencross op het programma. Neemt hij die ook mee naar huis? "Dat kan er nog wel bij", lachte Sweeck.