Tom Pidcock voelt zich klaar voor het nieuwe veldritseizoen en wil zijn regenboogtrui zo veel mogelijk eer aandoen

Tom Pidcock start in Merksplas aan het nieuwe veldritseizoen. Hij voelt zich klaar.

Het WK in Fayetteville was zijn laatste cross van vorig seizoen. Tom Pidcock werd er wereldkampioen en sindsdien zagen we hem niet meer meerijden. In Merksplas start hij zijn nieuwe seizoen en zal hij voor de 1e keer zijn regenboogtrui kunnen laten zien.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Pidcock dat hij er veel zin in heeft. Zeker meer dan vorig seizoen. Voor hem is crossen afzien, maar ook genieten. Pidcock is van plan om zijn trui zo veel mogelijk eer aan te doen.

Pidcock voelt zich klaar, maar is niet helemaal zeker waar hij tegenover de anderen echt staat. Zelf verwacht Pidcock niet dat hij de 1e crossen zal winnen. De vorige 2 seizoenen was dat ook het geval. 2 jaar geleden moest hij wachten tot zijn 4e cross. Vorig jaar won hij bij zijn 3e cross van het seizoen.

AFWACHTEN VOOR HET WK

Niels Albert vertelde in Het Laatste Nieuws dat hij het nog eens wil zien dat Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout Van Aert iedereen naar huis zullen rijden. Pidcock wil daarvoor eerst nog zijn 1e crossen afwachten om daarover een oordeel te vellen. Hij heeft wel de indruk dat het niet trager dan vorig jaar gaat.

Begin februari is er het WK in Hoogerheide. Pidcock kan daar in principe zijn regenboogtrui verdedigen, maar hij wou nog niet vertellen of hij effectief het WK zal rijden. De voorjaarsklassiekers zijn voor hem een groot doel en het WK veldrijden valt in 2023 laat.