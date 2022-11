Belgisch succes in het buitenland: hattrick voor landgenoot in Coupe de France, Van de Putte wint in Slovakije

Het zijn niet enkel de grootste klassementen die tellen in het veldrijden. De Coupe de France is nog zo'n regelmatigheidscriterium dat de kans geeft aan de crossers om hun kunnen te tonen.

Dat is het klassement waar Gerben Kuypers, de 22-jarige Belg van Proximus-Alphamotors-Doltcini, in uitblinkt. De jonge West-Vlaming had eerder al de eerste twee manches in Nommay gewonnen. Zaterdag was hij de enige landgenoot die aan de start stond in Camors.

KUYPERS TROEFT TWEE ZWITSERS AF

In deze C2-veldrit bleek Kuypers ook opnieuw de beste. Hij soleerde naar de overwinning, met een voorsprong van 14 seconden op naaste belager Timon Rüegg. Ook de laatste podiumplaats ging naar een Zwitser: Loris Rouiller werd derde op 21 seconden van Kuypers.

Een hattrick dus voor Kuypers, die dan ook royaal aan de leiding gaat in de stand. Zijn beste resultaat dit seizoen in eigen land is voorlopig een zesde plaats in Ardooie. Victor Van de Putte behaalde dan weer een overwinning in Slovakije.