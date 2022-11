Wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock heeft een woning gekocht in België

Wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock heeft zijn rentrée gemaakt in de cross in België. Dat deed de Brit door in Merksplas naar een zevende plaats te rijden.

Pidcock oefende daar in de mixed zone ook zijn Nederlands, zoals u eerder al kon lezen. Op een gegeven moment vroeg hij aan de interviewer in het Engels wat easy betekent in het Nederlands. Makkelijk dus. Het ging op dat moment over zijn nieuwe woning.

"Ik heb een woning gekocht in Merchtem", meldde Pidcock. Door zich in de Vlaams-Brabantse gemeente te vestigen is het iets praktischer om in de Lage Landen toe te leven van cross naar cross. "Dat is een beetje makkelijker", geraakte Pidcock dan wel uit zijn woorden.

AFSPRAAK IN OVERIJSE

Zondag koerst Pidcock alvast in dezelfde provincie als waar hij nu in België gevestigd is. De winnaar van het WK in Fayetteville staat op de deelnemerslijst in Overijse.