Ludovic Robeet beëindigde seizoen met zware val op gezicht: "Herinner me niets meer"

Ludovic Robeet zag zijn seizoen iets vroeger eindigen dan verwacht na een zware val.

Ludovic Robeet (28) zou na de Serenissima Gravel nog de Venoto Classic rijden, maar de winnaar van Nokere Koerse in 2021 viel zwaar in de gravelwedstrijd en zag zijn rustperiode na het seizoen veranderen in een revalidatie.

Robeet Serenissima Gravel brak zijn jukbeen, sinus en duim na een val tegen een dranghekken. “Dat is tenminste wat ik achteraf op een video zag, want ik geef toe dat ik me niets van dit ongeval herinner”, zegt hij op de website van zijn ploeg.

De Waal kijkt al uit naar 2023. “Ik kan niet wachten om weer aan wedstrijden deel te nemen en resultaten te behalen voor mezelf of het team. Mijn doel voor 2023 is mezelf ten dienste stellen van de ploeg en mijn ervaring door te geven aan de jonge jongens, maar ook mikken op persoonlijke resultaten.”