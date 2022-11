Mathieu van der Poel maakt volledig veldritprogramma bekend: eerste clash met Wout van Aert in Antwerpen

Nederlands bondscoach Gerben de Knegt maakte maandagochtend al bekend dat Mathieu van der Poel zou terugkeren naar het veld in de Wereldbeker in Hulst.

Zijn ploeg Alpecin-Deceucinck heeft nu ook zijn volledige programma bekend gemaakt. Eerst in Hulst, een weekend later in de Superprestige in Boom en op zondag 4 december in de Wereldbeker in Antwerpen volgt een eerste duel met Wout van Aert.

Daarna volgt een stage met de ploeg, op 17 december keert Van der Poel terug in Val di Sole. Er volgen nog zes duels met Wout van Aert: in Mol (23/12), Gavere (26/12), Heusden-Zolder (27/12), Diegem (28/12), Loenhout (31/12) en het WK (5/02). Het weekend voor het WK blijft voorlopig nog open.

Next Sunday, @mathieuvdpoel will start CX-campaign. A series of races that will be interrupted twice for a training camp with our road team. And the last weekend before the World Championships still has to be decided... @AlpecinCycling @Deceuninck @canyon_bikes pic.twitter.com/BuFiidVYZS