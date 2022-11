Teunissen neemt afscheid van Jumbo-Visma met topherinnering: de dag dat hij in de Tour Sagan klopte en geel pakte

Aan de passage van Mike Teunissen, ooit nog geletruidrager in de Tour, bij Jumbo-Visma komt een einde. Volgend jaar rijdt de Nederlander voor Intermarché-Circus-Wanty.

Op de site van Jumbo-Visma blikt Teunissen nog terug op enkele van de meest fantastische herinneringen in zijn vier jaar bij de ploeg. De Grand Départ van de Tour van 2019, met een rit van en naar Brussel, steekt er bovenuit: Teunissen klopte Sagan nipt in een sprint.

SURREALISTISCH

"Na de finish had ik wel het gevoel dat ik gewonnen had. Maar toch begin je te twijfelen, omdat het zo surrealistisch was voor mij. Ik had hier nooit rekening mee gehouden. Het kwam helemaal uit het niets. Echt een ongelofelijke dag", denkt Teunissen er met veel plezier aan terug.

Aangezien het de openingsrit was, kreeg Teunissen er meteen een gele trui bovenop. "Die gele trui heb ik ingelijst en heeft een mooi plekje in de gang, zodat ik er elke dag naar kan kijken. En sinds kort hangt er nog een trui bij", verwijst hij naar de rode trui die hij kon dragen in de Vuelta.