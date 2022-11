Wout van Aert krijgt er ferme concurrent bij in Wereldbekercross in het Ierse Dublin

Cycling Ireland, de Ierse wielerfederatie, heeft bevestigd dat ook wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock in Dublin aan de start zal staan. Het is binnen een paar weken, op 11 december, dat de veldritwereld afzakt naar Ierland voor deze Wereldbekermanche.

Ook de man in de regenboogtrui zal dus present tekenen. "De toevoeging van de 23-jarige renner is een enorme aanwinst voor het deelnemersveld nadat ook Wout van Aert al bevestigde dat hij aan de start zal staan op de Sport Ireland Campus", klinkt het.

🌈 The World Champion Is Coming To Dublin! 🌈



Tom Pidcock is set to be on the start line at the Dublin stage of the UCI Cyclo-cross World Cup on December 11th 🤩



