David van der Poel denkt aan stoppen met veldrijden: "Het WK in eigen land zou een mooi einde zijn"

David van der Poel denkt eraan om te stoppen met veldrijden. Dat heeft hij verteld in een interview.

Momenteel is David van der Poel zich aan het voorbereiden om opnieuw te crossen. Dat zal wellicht de laatste keer zijn. Hij is van plan om te stoppen met veldrijden.

"Het WK in Hoogerheide wordt in principe mijn laatste cross", vertelde van der Poel aan RIDE Magazine. "Ik denk dat een WK in eigen land een mooie plaats is om mijn veldritcarrière af te sluiten."

Van der Poel zal deze winter een kort en intensief programma rijden. Hij zal enkel crossen rijden die hem liggen. "De snelle crossen met veel draaien en keren zal ik links laten liggen", ging hij verder. "Die zijn te belastend voor mijn rug. De zware moddercrossen met weinig bochten en de echte zandcrossen liggen mij veel beter."

Het doel is om uiteindelijk 2 keer in de top 16 van een wereldbeker te eindigen. Zo zal hij aan het WK kunnen deelnemen. "Lukt dat niet, dan heb ik niets op het WK te zoeken", aldus van der Poel. Op die manier zou zijn afscheid al eerder vallen.