Paul Herygers heeft een voorstel voor het veldrijden. Daardoor zou de tactiek van de verschillende renners beter zichtbaar zijn.

In de cyclocross kunnen renners kiezen tussen verschillende bandenprofielen. Je hebt grifo's waarmee je zowel in het zand als in de modder mee uit de voeten kan. Daarnaast zijn er ook de rhino's. Die dienen voor zware weersomstandigheden.

Er is veel keuze, maar als buitenstaander is het moeilijk om te zien welke keuze de veldrijders hebben gemaakt. Paul Herygers pleit daarom om de verschillende bandenprofielen een kleurcode mee te geven. Dat vertelde hij in de podcast De Tribune.

"Ik pleit daar echt voor. Zo kan je vanop afstand het verschil zien. Ook weet je meteen of ze in de materiaalpost van bandenprofiel zijn gewisseld", aldus Herygers.

Herygers haalde zijn idee uit de Formule 1. Daar werken ze ook met kleurcodes. Rood voor zachte banden, geel voor medium en wit voor hard.