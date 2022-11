Europees U23-kampioen Verstrynge legt zichzelf geen druk op tussen grote jongens: "De cross blijft de core business"

Emiel Verstrynge werd begin november Europees kampioen veldrijden bij de U23 na misschien wel de beste cross van het hele weekend in Namen. Hoe ziet de toekomst er nu voor hem uit?

Bij de beloften is de 20-jarige Verstrynge al wereldtop. Is het zijn intentie om zich ook al in de crossen bij de elite volop te tonen? "Dat is altijd de bedoeling, maar ik leg mezelf nog niet die druk op. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets meer tijd nodig had dan anderen, als je de weg ziet die ik van bij de junioren afgelegd heb tot nu. Ik heb elk jaar wel stappen gezet."

Ook nu nog blijft Verstrynge vooruitgang merken en dat is voor de belofte in de sterrentrui het belangrijkste. "Ik heb sowieso nog progressiemarge. Op training gaat het ook vooruit, maar we doen het stap per stap. Ik voel me daar goed bij."

BIJ ZEGES DIT JAAR OOK RITTENKOERS OP DE WEG

Ook op de weg laat hij flitsen van zijn kunnen zien, zeker na zijn overstap naar Alpecin-Deceuninck. In september was Verstrynge bijvoorbeeld de beste in de Giro della Regione Friulli Venezia Giulia. Een hele mond vol. Wat u daar van moet weten, is dat het een vierdaagse Italiaanse rittenkoers is van 2.2-niveau.

"Na deze zomer is er ook interesse in de weg. Die is vergroot, maar de cross blijft nog altijd de core business", komen er geruststellende woorden voor de veldritfans. "Het is leuk om de zomer te vullen met kwalitatieve koersen, koersen op hoog niveau. Ik wil niet de zomer vullen door enkel maar mee te rijden, ik wil ook dat het goed gaat."