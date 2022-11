Israel-Premier Tech haalde hem binnen na zijn strijd met Hermans in Utah maar neemt nu weer afscheid van klimmer

In 2019 imponeerde James Piccoli in de Tour of Utah, waar de Canadees de strijd aanging om de eindzege met Ben Hermans. Laatstgenoemde triomfeerde, maar vanaf 2020 waren ze dan wel ploegmaats bij Israel-Premier Tech.

Op het hoogste niveau lukte het echter niet voor de inmiddels 31-jarige Piddoli om echt helemaal door te breken. "Na drie goede jaren bij de ploeg, wensen we James Piccoli het allerbeste voor de toekomst", laat Israel-Premier Tech via sociale media weten dat ploeg en renner uit mekaar gaan.

After three good years with the team, we all wish James Piccoli the very best of luck for the future. It has been a pleasure, James. Thank you! pic.twitter.com/cNNQ3Tfapl