Lucinda Brand over haar handblessure: "Heb nog steeds functieverlies"

Lucinda Brand heeft nog steeds last van haar handblessure. Die liep ze voor de wereldbeker in Tabor op.

Bij de verkenning van het parcours in Tabor viel Lucinda Brand. Daarbij liep ze een breukje in haar hand op en stond ze een paar weken aan de kant. Ondertussen crosst ze weer een paar weken mee. Na de Superprestige in Merksplas had ze een gesprek met In de Leiderstrui.

"Op dit moment heb ik nog heel veel functieverlies", begon Brand. "Ik heb een stuk minder kracht, omdat ik niet een volledige vuist kan maken. De pezen houden dat tegen. In het begin verliep het herstel in grote stappen, maar nu zijn die wat kleiner. Ook heb ik een moeilijk gevoel in mijn middelvinger door een zenuw. Daar heb ik nu het meeste last van. Heel vervelend, want met die vinger schakel je, trek je op, ren je met de fiets."

Deze week zal Brand ook naar het ziekenhuis gaan. "Het lijkt erop dat ik van een plaat die erin zit, last heb", ging ze verder. "Misschien moet die er wel uit en dat is geen fijn vooruitzicht."

Is het dan niet beter om die blessure volledig te laten rusten, zou je je dan afvragen: "Ik denk er niet aan om de cross even te laten voor wat het is. Ook van een trainingskamp van 2 weken zal ik waarschijnlijk niet beter worden. Ik heb het echt nodig om wedstrijden te blijven rijden. Ik ben niet iemand die een maand gaat trainen, terugkomt en meteen met de voorsten weer meerijdt. Zo iemand ben ik nooit geweest."