Nadat Van Aert Omloop verkende rijdt Intermarché-Circus-Wanty al over wegen van volledig Vlaams openingsweekend

Wout van Aert en zijn kompanen verkenden al de Omloop, bij Intermarché-Circus-Wanty namen ze het volledige openingsweekend al voor hun rekening.

De Belgische wielerploeg laat via sociale media weten dat de voorbereidingen op het seizoen 2023 nu helemaal zijn begonnen. Voor Intermarché-Circus-Wanty houdt dat een verkenning in van de twee wedstrijden uit het Vlaamse openingsweekend.

Er werd dus gereden over de wegen van de Omloop Het Nieuwsblad, maar ook over die van Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat deden ze bij Intermarché met renners die bij de ploeg blijven én met nieuwkomers. Op een door de ploeg geposte foto herkennen we onder andere Mike Teunissen, nog in zijn outfit van Jumbo-Visma. Het is immers nog geen januari.

thanks for the good training days @IntermarcheWG , I enjoyed it a lot!!! https://t.co/Z4rriIXYkB — Obie vidts (@vidts_obie) November 23, 2022

Niet enkel de renners van de WorldTour waren erbij, ook de jonge talenten van het Development Team. Enkele van die youngsters laten weten hoe erg ze er van genoten hebben. Met nog meer dan 90 dagen tot het Vlaamse openingsweekend hebben ze er bij Intermarché nu al zin in.