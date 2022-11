'Ook een Belgische ploeg meldt zich voor Nairo Quintana'

Nairo Quintana zoekt een ploeg voor 2023. Veel namen van ploegen zijn al gevallen. Ook blijkt er Belgische interesse te zijn.

Eerder liet Nairo Quintana via Colombiaanse media weten dat hij in 2023 op WorldTour-niveau wil rijden. Sindsdien wordt er gespeculeerd over zijn volgende ploeg. Bahrain-Victorious werd genoemd, maar zij ontkenden snel.

Volgens het Colombiaanse Antena 2 is er ondertussen ook interesse vanuit Belgische hoek. Intermarché-Wanty-Gobert zou interesse tonen. Daarnaast zou ook EF Education-EasyPost interesse hebben.

Na de tramadolaffaire werd het contract van Quintana niet verlengd. Sindsdien is hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij zou onder meer openstaan voor een terugkeer naar Movistar.