Organisator wereldbeker Hulst: "We zullen Mathieu van der Poel warm ontvangen"

Mathieu van der Poel rijdt zondag in Hulst zijn 1e cross van het seizoen. De organisatie is opgetogen van zijn komst.

In het verleden won Mathieu van der Poel al 4 keer de wereldbekermanche in Hulst. Voor deze winter zal hij in Hulst zijn seizoensdebuut maken.

"Dat hij komt, is fantastisch", aldus organisator Jean-Paul Hageman bij In de Leiderstrui. "We zullen hem warm ontvangen. De toeschouwers hier in Hulst zijn dol op hem."

De supporters in Hulst zijn niet alleen voor van der Poel en bij uitbreiding de Nederlanders, maar ook voor de Belgen. "We leven hier op de grens en daar komen 2 werelden samen. We zijn nu eenmaal de meest Vlaamse stad van Nederland", aldus Hageman.

Niet alleen Hulst houdt van de Nederlander, van der Poel houdt ook van Hulst. Getuige zijn 4 zeges en zijn familie die in de streek woont. "Zijn oma en opa komen uit Hoogerheide", weet Hageman. "Dat is niet zo ver van hier. Voor hem voelt het als thuiskomen en hij wordt hier altijd warm onthaald. En dat voelt hij ook."