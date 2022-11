Europees U19-kampioen wil nog meer in de cross en combineert met de weg: "Droom is om wereldkampioen te worden"

Het is schering en inslag: talenten die de cross combineren met de weg. Ook de U19-kampioen van op het EK veldrijden in Namen behoort tot die categorie.

Léo Bisiaux triomfeerde op de Citadel na een spannend EK bij de junioren. Wat wacht er nu nog voor dit Franse talent? "Ik ga me voorbereiden op begin februari. De droom is om in februari wereldkampioen veldrijden te worden", wil Bisiaux er graag ook nog de regenboog bijdoen.

VELDRITSEIZOEN INKORTEN

Ambities koestert deze 17-jarige kerel zowel in het wegwielrennen als in het veld. "Ik blijf zeker nog voortdoen met veldrijden. Na verloop van tijd ga ik me toeleggen om ook op de weg te blijven presteren. Het kan zijn dat ik dan het veldritseizoen iets korter maak en bijvoorbeeld vanaf midden november begin te crossen."

Volledig afscheid nemen van het veldrijden behoort dan weer niet tot de plannen. "Ik wil wel zeker blijven crossen, want dat brengt me veel bij op de weg. En het wegwielrennen brengt mij veel bij voor het veldrijden. Ik ga voorlopig zo verder doen."