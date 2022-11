Nieuwigheid in cross in Kortrijk, wereldkampioenen Pidcock en Vos starten er voor het eerst

De twee wereldkampioenen zijn er voor het eerst bij in Kortrijk.

De tweede manche van de X²O Trofee gaat zaterdag door in Kortrijk. Voor de vierde keer wordt er in Kortrijk gecrost.

De Urban Cross in Kortrijk loopt zoals steeds door de stad. De renners moeten via twee bruggen over de Leie. Organisator Erwin Vervecken over het parcours: “Zand en heuveltjes afgewisseld met snelle grasstroken langs de Leieboorden. Dit jaar loopt het parcours trouwens in tegenovergestelde richting van de vorige edities”, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Thomas Pidcock en Marianne Vos, de wereldkampioenen, starten voor het eerst in Kortrijk. Zij maken kans op de nieuwe trofee voor de winnaar. Bij de vrouwen krijgt de winnares ‘de Freule’ van Kortrijk, bij de mannen krijgt de winnaar ‘de Kerel’ van Kortrijk.

De elitevrouwen starten zaterdag om 13u45, de mannen om 15u.