Tim Merlier duikt deze winter weer het veld in: "Ik hoop op acht à tien crossen"

De Belgische kampioen op de weg begint in Frankrijk zijn veldritseizoen.

Tim Merlier rijdt nog een maand bij Alpecin-Deceuninck voor hij de overstap maakt naar Soudal-Quick.Step. Hij rijdt wel nog enkele crossen in het veld voor zijn huidige ploeg.

"Ik begin op 18 december in het Franse Saint-Sauveur-de-Landemont. Ik hoop op acht à tien crossen en zal na Nieuwjaar ook bij Soudal-Quick.Step nog crossen. Ik zal iets vroeger terugkeren van de tweede ploegstage om te kunnen starten op het BK", zegt hij bij HLN.

Dat Belgisch kampioenschap wordt op 15 januari gereden in Lokeren. "Of ik nadien nog cross, zal afhangen van de geboorte van onze zoon, die is uitgerekend op 7 februari", zegt Merlier nog.