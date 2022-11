Jong Nederlands drietal ontbreekt in Kortrijk, met Fem van Empel als meest opvallende naam

Een jong Nederlands drietal dat bulkt van het talent zal er in Kortrijk niet bij zijn. Fem van Empel is van dat trio de meest klinkende naam.

Een blik op de deelnemerslijst van de X2O Trofee in Kortrijk leert dat Fem van Empel, Puck Pieters en Shirin van Anrooij in deze klassementscross niet van de partij zullen zijn. Drie jonge Nederlandse dames die heel wat in hun mars hebben.

Vooral bij Van Empel hoeft dat geen betoog: zij domineerde grotendeels het seizoen tot dusver en pakte eerder deze maand nog de Europese titel. Net als haar twee landgenotes legt ze zich volledig toe op de Wereldbekercross in hun thuisland. Zondag zal er gecrosst worden in Hulst. Hun niet-deelname staat in Kortrijk gelijk met vijf minuten tijdsverlies: Van Empel zal haar leidersplaats in de X2O Trofee dus verliezen.

WELKE NEDERLANDSE WINT DAN WEL?

Dat levert wel een mogelijkheid op voor andere namen om van de overwinning te proeven in Kortrijk. Dan komt onmiddellijk Ceylin del Carmen Alvarado in beeld, de jongste tijd toch ook weer goed op dreef. Ook Denise Betsema en Lucinda Brand zijn kandidaat-winnaressen. Met wereldkampioene Marianne Vos zal eveneens rekening gehouden moeten worden.