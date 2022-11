Marianne Vos moest naar adem happen maar werd beloond met eerste zege: "Absoluut de moeite waard"

Het was bij momenten als een vis naar adem happen voor Marianne Vos bij de versnellingen van Alvarado, nadat Betsema er al duchtig de pees op had gelegd. Als je dan toch nog kan winnen, is de vreugde uiteraard op zijn plaats.

Het is ook eigen aan de cross: drie kwartier of een uur in het rood moeten gaan. "Het was de hele tijd een heel snelle koers. Betsema ontwikkelde een hoog tempo. Toen Alvarado erbij kwam, wist ik dat ze iets ging proberen in de laatste ronde. Ze nam ook een voorsprong, ik wilde natuurlijk zo dicht mogelijk blijven om voor de overwinning te kunnen strijden. Ik heb alles gegeven in de laatste ronde."

Vos is alle stukken van het parcours in Kortrijk goed doorgekomen. "De zandbak was één van de punten waar het kwestie was om gefocust te blijven en geen fouten te maken. Na de laatste bocht was het volle bak sprinten tot op de streep."

Helemaal een fijn gevoel als je kan winnen

Bij momenten was het dus letterlijk naar adem happen, zeker wanneer Alvarado met haar meest snedige versnellingen uitpakte. "Het is lastig voor iedereen als het snel gaat. Dat is het lastige deel van het veldrijden. Het was echt fun. Een overwinning is altijd heel mooi. Blij dat ik vandaag zo mee kan doen en als je kan winnen is het helemaal een fijn gevoel. Het was echt wel pittig, maar het was het absoluut waard."