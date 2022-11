Medaillewinnares van WK op de weg begint nu ook aan haar veldritseizoen

Koersen winnen voor Valcar&Travel Service, derde worden op het WK op de weg en het veldritseizoen nu inzetten: dat is het verhaal van Silvia Persico.

De Italiaanse is één van die rensters die het wegwielrennen en het veldrijden combineert. Sinds haar grote doorbraak op de weg dit jaar, geeft haar aanwezigheid de cross nog een beetje extra weerklank. Ze zal echter niet te zien zijn in de klassementscrossen in België en Nederland dit weekend.

IN KERSTPERIODE NAAR BELGIË

Silvia Persico prijkt op de deelnemerslijst van de GP Val Fontanabuona. Dat is een C2-wedstrijd in Italië. Eerst maar even voor eigen volk vertrouwen opdoen, is wellicht de gedachte achter haar deelname. Als voorbereiding mogelijk ook op Val di Sole. Wel is al aangekondigd dat Persico in de kerstperiode naar België afzakt.

De 25-jarige renster behaalde dit jaar brons in de WK-wegrit in Australië, nadat ze op het WK veldrijden in Fayetteville met dezelfde medaille naar huis ging.