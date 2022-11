Wereldkampioene Marianne Vos neemt de maat van Alvarado in koninklijke sprint met twee, Sanne Cant vijfde

Door de afwezigheid van Van Empel was het kijken naar andere Nederlandse dames als Vos en Alvarado om de strijd om de zege uit te vechten in Kortrijk.

Geen Fem van Empel aan de start in Kortrijk, maar er was nog wel genoeg talent verzameld voor de tweede manche van de X2O Trofee. Met bijvoorbeeld Zoe Bäckstedt die uitpakte met een blitzstart. Het waren al snel toch meer ervaren veldrijdsters die de cross in handen namen en dat waren Brand, Vos en Betsema.

De winnares van de vorige drie edities in Kortrijk was dus aanvankelijk mee, maar kort hierna liep het al snel mis voor Brand met een foutje en een valpartij. Ondertussen reed ook Sanne Cant een verdienstelijke cross: ze bleef lang binnen de twintig seconden van de absolute toppers.

ALVARADO ZET DRUK IN HET SLOT

Alvarado geraakte nog tot bij Betsema en Vos. Brand volgde op twee ronden van het einde op twaalf seconden. Terugkeren was moeilijk, ook omdat Betsema haast zonder omkijken maar de hele tijd op kop bleef rijden. Rijden voor het klassement, heet dat dan. Dat duurde tot Alvarado met een manoeuvre naar de kop ging en vol druk ging zetten.

Voor Betsema was dat er teveel aan. Vos knalde wel de lengte op Alvarado op indrukwekkende wijze dicht. Na de laatste bocht zette Alvarado aan, maar Vos kon nadien nog haar sprintsnelheid aanspreken en kon voor een eerste maal juichen in de regenboogtrui. Cant werd vijfde, Norbert Riberolle achtste.