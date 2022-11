Mathieu van der Poel wint eerste cross sinds WK in Oostende in 2021: "Ik hoop in december top te zijn"

Van het WK veldrijden 2021 in Oostende was het geleden dat Mathieu van der Poel nog eens een cross won. Uiteraard deed het dus deugd om dat gevoel in Hulst opnieuw te ervaren.

Mathieu van der Poel haalde dat ook meteen zelf aan nadat het voor hem in zijn eerste cross van het seizoen meteen raak was. "Dit voelt vrij goed. Het is lang geleden dat ik nog eens een veldrit gewonnen heb. Vorig veldritseizoen was niet goed. Ik kan dat zelfs geen seizoen noemen, want ik heb door rugproblemen toen maar anderhalve cross gereden."

Het is dus ook een compleet andere manier om eraan te beginnen deze keer. "Ik heb een goede voorbereiding gekend - ook in Spanje - in aanloop naar Hulst. Ik heb een vrij goede vorm. Technisch heb ik nog veel fouten gemaakt, maar dat is normaal. Ik ben blij dat ik terug ben. Er is wel nog altijd wat werk aan de winkel om top te worden. Ik kan alleen maar blij zijn met deze overwinning."

SPECIFIEKE CROSSTRAININGEN

Van der Poel kaart de progressiemarge aan om het absolute topniveau te bereiken. Wanneer mogen we dat van hem verwachten? "Ik heb nog enkele crossen nodig. Ik heb ook nog wat meer specifieke trainingen op de crossfiets nodig. Ik hoop om in december top te zijn."