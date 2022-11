Aangepaste klassementen na veldritweekend: superspannend in X2O Trofee en Wereldbeker bij de mannen

Na het voorbije veldritweekend is in de X2O Trofee en de Wereldbeker superspannend bij de mannen. Bij de vrouwen daarentegen zijn er al grotere marges.

Zaterdag stond in Kortrijk de tweede manche van de X2O Trofee op het programma. Eli Iserbyt behield ternauwernood zijn koppositie. Slechts vier seconden zitten er tussen hem en eerste achtervolger Lars van der Haar. Door de afwezigheid van Van Empel ging de leidersplaats bij de dames sowieso van schouders veranderen. Die kwam bij Betsema terecht.

Stand X2O Badkamers Trofee heren

1. Iserbyt

2. Van der Haar 4"

3. Vanthourenhout 1'32"

4. Adams 2'44"

5. Loockx 4'08"

Stand X2O Badkamers Trofee dames

1. Betsema

2. Van Empel 3'58"

3. Van Alphen 4'02"

4. Vos 4'03"

5. Alvarado 4'14"

Op zondag waren alle ogen dan weer gericht op de Wereldbekercross in Hulst. Zijn het in de X2O Trofee vier seconden verschil, dan zijn het in de Wereldbeker vier punten verschil bij de mannen. Sweeck sprong over Iserbyt naar de leiding, maar heeft zeker nog geen gewonnen spel. Bij de dames liet Van Empel Pieterse niet te veel naderen.

Stand Wereldbeker heren

1. Sweeck 214 punten

2. Iserbyt 210 punten

3. Vanthourenhout 179 punten

4. Van der Haar 162 punten

5. Vandeputte 122 punten

Stand Wereldbeker dames

1. Van Empel 250 punten

2. Pieterse 165 punten

3. Alvarado 152 punten

4. Betsema 134 punten

Van Anrooij 134 punten