Eerste volledig jaar komt eraan: Astana Qazaqstan geeft renner nieuw contract na beloftevolle eerste maanden

Astana Qazaqstan heeft een nieuw contract gegeven aan een renner die een beloftevolle indruk maakte in zijn eerste maanden bij de ploeg.

Christian Scaroni reed vanaf 2020 voor het Russische Gazprom-RusVelo. Daar kwam een einde aan toen de ploeg in maart van dit jaar door de oorlog in Oekraïne geen wedstrijden meer mocht betwisten. Het was voor de Italiaan vervolgens zoeken naar een nieuwe ploeg. Astana gaf hem eind juli de kans om zichzelf te bewijzen.

Dad deed de inmiddels 25-jarige renner ook, met een zesde plaats in een rit in de Ronde van Polen en een zevende plek in de Coppa Bernocchi. Dat resulteert in een nieuw contract, wat hem in staat stelt om een volledig seizoen bij Astana door te maken. "De kans die Astana me gaf, liet me toe om me goed voor te bereiden op deze stap naar de WorldTour", denkt Scaroni dat hij zijn voordeel kan doen met de soort instapperiode die hij kreeg.

VOLLEDIG JAAR IN DE WORLDTOUR

"Ik heb me goed kunnen integreren in de ploeg. De contractverlenging van één jaar betekent veel voor mij. Ik kan zeggen dat ik hier gelukkig ben. Het is een grote stap voor mij om een volledig seizoen op WorldTour-niveau te koersen, maar ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik ga mijn best doen om te blijven verbeteren als renner en als teamplayer", besluit de voormalig Italiaanse juniorenkampioen.