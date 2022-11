Eli Iserbyt over terugkeer van grote drie in het veld: "Wout van Aert is onze Belgische hoop. Wout blijft Wout"

Eli Iserbyt heeft al een hele tijd last van ischialgie en ziet ook de toppers van op de weg terugkeren naar het veld.

Eli Iserbyt kon al sinds zijn overwinning in Ruddervoorde eind oktober niet meer winnen. Hij werd vorig weekend in Kortrijk en Hulst wel twee keer derde. "De ischialgie is niet meer zo erg, maar het is nog niet honderd procent opgelost. Het gevoel is week na week beter. Op de fiets is het zeker al doenbaar", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"De wedstrijden zelf zorgen ervoor dat ik altijd net weer iets achteruit sta in het herstel. Maar verder crossen is een keuze die ik zelf heb gemaakt. Zolang het gaat, rijd ik verder." En Iserbyt wil ook blijven doorfietsen tot het niet meer gaat, voor zijn klassementen. In de Wereldbeker staat hij nu vier punten in het krijt bij Laurens Sweeck, in de Superprestige volgt hij op vijf punten van Sweeck.

De Grote Drie

Iserbyt had het ook over de terugkeer van de Grote Drie, Van Aert, Van der Poel en Pidcock. In Antwerpen zijn ze er alle drie voor het eerst. Iserbyt weet dat het dan moeilijker wordt voor de andere crossers.

"Wout van Aert is onze Belgische hoop. Wout blijft Wout. Het is wel mooi dat ze ook ergens hun best doen en proberen om honderd procent te zijn. Iedereen van de ‘Grote Drie’ start wél op een parcours dat hem ligt."