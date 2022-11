Fem van Empel kon niet meer winnen sinds Europese titel: "In deze periode mag dat"

De Nederlandse werd al drie crossen op rij tweede.

Nadat Fem van Empel acht keer won in negen wedstrijden, was het na haar Europese titel in Namen iets minder. De Nederlandse domineerde niet meer, maar werd wel nog drie keer tweede.

"Ik heb niet per se in het begin van het seizoen gepiekt qua conditie. Ik trainde toen wat cross-specifieker. Ik mis nu nog een paar procentjes om echt te domineren, zoals begin dit seizoen", zegt Van Empel bij In de Leiderstrui.

Dat komt omdat Van Empel nu al traint om op de weg te rijden. Ze rijdt vanaf januari Jumbo-Visma en rijdt daar volgend jaar ook een mooi wegprogramma. Daardoor wint ze nu misschien iets minder

"In deze periode mag dat. Eind december hoop ik die procentjes weer te hebben door cross-specifieke trainingen. Deze weken train ik vooral op inhoud, ook voor de toekomst. Ik heb meer inhoud, dat springerige is er bij mij wel af", zegt de Nederlandse.