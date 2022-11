Philippe Gilbert reageert op overwinning tegen mannen als Matthews en Pogačar: "Ver van makkelijk"

Philippe Gilbert kan het nog altijd. Zelfs mannen als Michael Matthews en Tadej Pogačar beten in het zand terwijl 'Phil' triomfeerde.

In zijn woonplaats Monaco won Philippe Gilbert het Beking-criterium. In een persbericht van de organisatie gaf de winnaar achteraf ook een reactie. "Ik ben echt heel blij. Ik won beide races. In de Pro-Am was het verschil met de tweede maar één seconde en de profkoers winnen was ook ver van makkelijk."

LIEFDADIGHEIDSEVENT

De top drie stond bol van de klinkende namen en ook pakweg een Mohorič verscheen aan de start. "Het niveau van het deelnemersveld was heel hoog. Er werd hard gekoerst. Ik genoot ervan om samen met al die kampioenen een liefdadigheidsevent te rijden."

De parcourskennis kwam voor Gilbert wel goed uit in deze 'thuismatch'. "Het was leuk om mijn carrière op deze manier af te sluiten, op een plaats waar ik al dertien jaar woon."