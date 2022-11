Primož Roglič blijft "achter zijn woorden staan" over valpartij in Vuelta en rol van Fred Wright

De Sloveen viel zwaar in de zestiende rit van de Vuelta en moest opgeven.

In de laatste honderd meter viel Primož Roglič in de zestiende rit van de Vuelta. Hij wilde zich achteraan een kopgroepje zetten en tikte daarbij met zijn knie het stuur van de Brit Wright aan.

Roglič beschuldigde daarna de Brit ervan dat hij de schuldige was van die valpartij. "Ik sta nog steeds achter mijn woorden", zei hij bij Radio Slovenia Channel 2. Welke woorden hij bedoelde bevestigde de Sloveen niet.

"Ik vroeg mezelf af of het nodig was om iets te zeggen of te schrijven. Maar uiteindelijk waarom altijd stil zijn? Ik wilde gewoon uitdrukken dat ik wil koersen in een sfeer van fair play. Dat was mijn punt. Ik denk dat het eruit moest. Het is nu gemakkelijker voor mij om terug te keren. Anders wou ik misschien niet eens terug in het peloton", zegt Roglič.

Blijft Roglič bij Jumbo-Visma?

"Er wordt altijd gespeculeerd, maar we weten allemaal dat ik een contract heb bij Team Jumbo-Visma. Voor hoe veel jaar? Zeker volgend jaar en dan zien we wel", zei de Sloveen. "Waar kan ik heen als ik al in het beste team zit?", besloot Roglič.