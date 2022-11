Wout van Aert wil ooit voor winst gaan in Luik en Lombardije: "Mensen zeggen dat het onmogelijk is, maar ik geloof erin"

Wout van Aert won al één monument en wil voor een tweede gaan.

Wout van Aert reed in 2022 drie monumenten, Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en voor het eerst Luik-Bastenaken-Luik. Dat hadden er vier moeten zijn maar door corona moest hij versterk geven in de Ronde van Vlaanderen.

Milaan-Sanremo won Van Aert al in 2020, in 2023 wil hij vol voor een tweede gaan met een overwinning in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Maar ook de meer heuvelachtige monumenten zoals Luik-Bastenaken-Luik of de Ronde van Lombarije staan ooit op zijn verlanglijstje.

"Dat motiveert mij. Mensen zeggen dat het onmogelijk is, maar ik geloof erin dat er geen onmogelijke dingen zijn. Het fascineert me om te proberen te geloven dat het kan. Ik heb Sanremo al gewonnen, dus in 2023 ligt de prioriteit op het winnen van een tweede Monument. Maar in de toekomst kan ik met een goede voorbereiding ook winnen in Luik of Lombardije", zegt hij in La Gazetta dello Sport.