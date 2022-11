Buitenlandse succescoach op WK voetbal fan van Wout van Aert en Remco Evenepoel: "Puur spektakel"

De spektakelwaarde die Wout van Aert en Remco Evenepoel geven, gaat ook in de voetbalwereld niet onopgemerkt voorbij.

Het voetbal staat momenteel uiteraard in het middelpunt van de belangstelling door het WK in Qatar. Daar is ook Luis Enrique actief als bondscoach van Spanje. Tijdens zijn trainerscarrière leidde hij FC Barcelona al naar een treble en nu wil de succescoach ook met zijn land een titel pakken. Ondertussen maakt Luis Enrique bij momenten ook tijd vrij om op het streamingplatform Twitch vragen te beantwoorden.

MOEILIJKE KEUZE

Er werd hem ook gevraagd naar zijn favoriete wielrenner. Een moeilijke keuze zo bleek en Luis Enrique somde een hele resem toppers op. Daarbij ook Remco Evenepoel en Wout van Aert. "Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zijn puur spektakel. Wout van Aert is een fenomeen", aldus de voetbalcoach die zelf ook graag op de fiets kruipt.

Zijn favoriet bleek uiteindelijk wel Iván García Cortina te zijn. De renner van Movistar is niet enkel een landgenoot maar kent Luis Enrique ook persoonlijk.