Het seizoen van Baloise Trek Lions is vooralsnog één met ups en downs

Het seizoen is voor Baloise Trek Lions nog niet helemaal wat ze op voorhand gehoopt hadden. Ze kenden al successen, maar ze kregen ook al de nodige portie pech.

Komend weekend rijdt Pim Ronhaar niet in Boom en Antwerpen. Hij is al ziek sinds de wereldbeker in Overijse. Hij probeerde nog in Kortrijk en Hulst, maar dat ging niet zoals verhoopt. In Hulst gaf hij dan ook op. Daarom besliste hij om een weekend over te slaan, om voldoende te herstellen en te trainen en om daarna in Dublin te weer aan de start van een cross te staan.

Ronhaar is niet de enige binnen Baloise Trek Lions die met pech te kampen kreeg. Lucinda Brand viel in de aanloop naar Tabor. Ze brak daarbij een middenhandsbeentje en was nadien een tijdje uit competitie. Haar terugkeer was veelbelovend en ze herstelde snel, maar nu blijkt dat haar hand is beginnen te ontsteken. Brand neemt antibiotica en dat is nefast voor haar prestaties. Ze zou sowieso voor de kerstperiode al wat rust nemen door in Val di Sole niet te rijden. Mogelijk zal ze ook Dublin overslaan.

Vorige week kwam ook het bericht dat Yentl Bekaert enkele weken uit is. In Merksplas kwam hij ten val en daarbij brak hij zijn pink.

Nochtans is het niet alleen kommer en kwel bij de ploeg van Sven Nys. Ze boekten ook al heel wat successen. Zo pakte Lars van der Haar met de Trek Cup, Woerden en de Koppenbergcross al 3 zeges. Ook eindigde hij in alle wedstrijden die hij reed, in de top 4. In de X²O-trofee staat van der Haar 2e op 4 seconden van Eli Iserbyt en ook in de Superprestige staat hij 2e. Hij volgt op 3 punten van Laurens Sweeck.

Naast de 3 zeges van van der Haar mocht Baloise Trek Lions nog verschillende keren juichen. Ronhaar won de Kleeberg Cross. Brand de Berencross en Shirin van Anrooij in de Beekse Bergen. Daarnaast waren er ook zeges bij de beloften voor Thibau Nys en Ward Huybs.

Daarnaast is er ook nog Joris Nieuwenhuis. Hij rijdt sinds eind oktober terug vast in het veld. Hij reed al enkele mooie uitslagen bij elkaar en streed in de Beekse Bergen zelfs mee voor de overwinning. Dat terwijl de ploeg nog niets verwacht. Daarmee is Joris Nieuwenhuis een van de revelaties dit seizoen. Onder meer aan zijn prestaties kon Baloise Trek Lions zich dit seizoen al optrekken.