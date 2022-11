Niels Albert kaart aan wat hij het meest indrukwekkend vond aan rentrée van Van der Poel in het veldrijden

Maakte Mathieu van der Poel indruk bij zijn rentrée in het veldrijden? Ja, toch wel. Niels Albert legt uit op welke manier juist.

Dat doet de wereldkampioen van 2009 en 2012 in Het Laatste Nieuws. "Zondag was een trainingsdag voor Van der Poel. Het grote doel van die dag was niet om te winnen, dat was een bijdoel, maar om beter te worden. Alles wat Mathieu de komende weken doet, en wat Wout van Aert en Tom Pidcock zullen doen, moet je zien binnen één context: wereldkampioen worden in Hoogerheide begin februari."

Alle ogen staan op het WK gericht. "Dat is het enige waar deze winter om draait." Dat is dus voor zijn grootste concurrenten het geval, maar zeker ook voor Mathieu van der Poel. "Alleen een nieuwe wereldtitel interesseert hem nog echt." Met een zege in Hulst is de weg richting die eventuele wereldtitel alvast goed ingezet.

MENTAAL EN FYSIEK SCHERP

"Het strafst van Mathieu is dat hij na twee minuten koers van de vierde rij al opgeschoven was naar de vierde plaats. Daar was ik van onder de indruk", geeft Albert toe. "Het wil zeggen dat hij alles juist deed: laat remmen, snel optrekken, risico nemen, zijn plaats afdwingen. Dat kan alleen als je mentaal en fysiek scherp staat."