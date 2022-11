Pidcock vergelijkt zijn vermogen met dat van Van Aert en Van der Poel: "Voordelen op de weg, nadelen in de cross"

Tom Pidcock nam het al een keertje op tegen Mathieu van der Poel en ook Wout van Aert komt er binnenkort weer bij in de cross. Wat kan de Brit tegen die twee kanjers?

Zijn trainer Kurt Bogaerts liet onlangs in een podcast uitschijnen dat het voor Pidcock lastig zou zijn om hen te kloppen, omdat ze meer vermogen hebben. In De Leiderstrui polste bij de wereldkampioen veldrijden naar zijn eigen mening voor de start van de cross in Kortrijk. "Ik heb niet het gewicht en dezelfde power als die twee. Het is moeilijk om ze te verslaan in crossen zoals deze", ging Pidcock akkoord met zijn mentor.

Ook een factor is de doelen die gesteld worden en zullen worden in de loop van het wegseizoen. "Daar komt bij dat ik de focus meer en meer zal verleggen naar klassementen op de weg. Dat heeft voordelen op de weg, maar nadelen in de cross."

REGENBOOGTRUI

Inderdaad niet simpel om dan ook in het veldrijden sterk voor de dag te blijven komen, al is dat uiteraard wel het opzet. "Ik blijf het desondanks proberen en de regenboogtrui helpt daarbij wel een beetje", lacht Pidcock.