🎥 Ode aan de eeuwige coureur: leven van Davide Rebellin herdenken we met zijn zeges in klassiekers in 2004

Ongelooflijk maar waar: Davide Rebellin is niet meer. De man die eeuwig coureur leek en in klassiekers enkele prachtige zeges boekte. De beelden van toen schuiven we nog eens naar voren om zijn leven te herdenken.

Tot je 51ste koersen: wie doet het hem na? De liefde van Davide Rebellin voor de fiets was eeuwig en onvoorwaardelijk. Het heeft hem aan een straf palmares geholpen. Met het boerenjaar 2004 dat er bovenuit stak, met overwinningen dat seizoen in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En neen, zijn wielercarrière liep niet altijd over rozen. Twee jaar lang was hij zelfs geschorst, nadat hij na zijn zilveren medaille op de Olympische spelen van 2008 positief testte op het verboden middel Mircera. Graag herinneren we hem als de man die daardoor zijn liefde voor de koers niet liet aantasten en ons onder meer zijn geweldige overwinningen uit 2004 nalaat. Amstel Gold Race 2004 Waalse Pijl 2004 Luik-Bastenaken-Luik 2004