20-jarig Italiaans talent Garofoli na passages in opleidingsteams DSM en Astana in 2023 neoprof

Het 20-jarige Italiaanse talent Gianmarco Garofoli reed in de opleidingsteams van DSM en Astana, vooraleer de stap naar de elite te zetten. Dat zal volgend jaar gebeuren.

Zijn passage in de opeldingsploeg van DSM bleef beperkt tot één jaartje. Na 2021 verhuisde de jonge renner naar het Development Team van Astana. Bij de Kazachse formatie zijn ze duidelijk tevreden over zijn ontwikkeling. Er is hem een profcontract aangeboden voor twee seizoenen. Daar zette Garofoli met veel plezier zijn handtekening onder.

"Dit is een droom die werkelijkheid wordt", zegt Gianmarco Garofoli. "Het was in 2022 een echte uitdaging voor mij. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de ploeg en de kans om me te meten op WorldTour-niveau. Ik ben supergemotiveerd om het nieuwe seizoen zo goed mogelijk in te zetten en het vertrouwen van de ploeg te rechtvaardigen."

We welcome Gianmarco Garofoli, rider of @AstanaQazDev as a neo-pro rider in our WorldTour team for 2023 and 2024:



Garofoli, die het voorbije seizoen nog lang de naweeën ervaarde van een coronabesmetting, zal in 2023 dus één van de neoprofs zijn in het peloton. In het najaar kon hij wel nog enkele eendagskoersen rijden in steun van kopman Miguel Ángel López .