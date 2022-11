Veldrittalenten Viktor Vandenberghe en Wies Nuyens gaan doorstromen naar beloftekern Pauwels Sauzen-Bingoal

Veldrittalenten Viktor Vandenberghe en Wies Nuyens zetten een nieuwe stap. Pauwels Sauzen-Bingoal zal hen in de beloftekern verwelkomen vanaf september 2023.

Momenteel rijden beiden nog bij de junioren. Vandenberghe en Nuyens zijn ook allebei 17. Onlangs zetten ze hun potentieel nog in de verf in hun huidige leeftijdscategorie. Vandenberghe (foto) won de X2O Trofee in Kortrijk. Nuyens was de beste in de Superprestige in Merksplas en reed ook een sterk EK in Namen.

Voorlopig dragen ze in de cross het truitje van Bert Containers-Doltcini, de opleidingsploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Ploegmaat zijn van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, dat wordt iets speciaal", zegt Vandenberghe. "Robby Cobbaert en Mario De Clercq geven ons continu tips, zowel tijdens trainingen als in de crossen. De begeleiding en het materiaal zijn nu al super, maar zullen dat nog meer zijn bij Pauwels Sauzen - Bingoal."

EEN DROOM VOOR NUYENS

"Dit is een droom", aldus een dolgelukkige Wies Nuyens. "Het gaat allemaal heel snel voor me. Ik ben pas begin dit jaar bij Bert Containers - Doltcini gekomen. Wow, dat was al een eerste droom. En nog geen jaar later krijg ik het nieuws dat ik mag doorgroeien naar Pauwels Sauzen - Bingoal."