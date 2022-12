🎥 Bondscoach Sven Vanthourenhout organiseert trainingssessies voor jongere crossers: "Renners vragende partij"

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt er zijn werk van om de jongere crossers, zowel bij dames als heren, naar een hoger niveau te stuwen met specifieke trainingssessies.

Belgian Cycling heeft via de sociale media een video verspreid van zo'n trainingsdag in het veld, waarbij de bondscoach dan instaat voor de begeleiding van de veldrijders. Eliterenster Marion Norbert-Riberolle is op pad geweest met de U23 heren en ook een training voor zowel dames als heren junioren stond op het programma.

Voordeel hiervan is dat er nog een betere band kan ontstaan tussen de Belgische crossers onderling. Naast het technische aspect uiteraard, dat steeds goed onderhouden moet worden in het veldrijden. Sven Vanthourenhout is dan ook blij dat zulke initiatieven in goede aarde vallen.

Federal coach @svenvth organises training sessions for youth cyclocross riders, both men & women.



Elite rider Marion Riberolle and a selection of U23-riders went out for a spin in the morning, the juniors had their turn in the afternoon.



"Renners zijn sowieso vragende partij om dit te doen", zegt de bondscoach in het filmpje. "Het is zo dat er hard gewerkt wordt, maar ik merk ook dat er altijd wel enthousiasme is en dat het leuk is."