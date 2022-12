Alle factoren stuwen Remco Evenepoel richting deelname aan Giro in plaats van aan Tour, al is er adder onder het gras

Loopt de Brusselse Grote Markt volgend jaar weer vol voor Remco Evenepoel? De Giro, niet de Tour, moet zijn volgende huzarenstukje worden op vlak van grote ronden.

Na zijn overwinning in de Vuelta dit jaar dienden Remco Evenepoel en zijn entourage een beslissing te nemen over welke grote ronde hij in 2023 zou rijden. Het uiteindelijke besluit is wat je eigenlijk al van in het begin kon verwachten: deelname aan de Giro. Verschillende factoren konden een rol spelen in het beslissingsproces en die wezen allemaal richting Italië.

Ten eerste zal een nog altijd jonge en ambitieuze kerel als Evenepoel nog een hele tijd stappen vooruit kunnen en willen zetten in het rondewerk. Gewoon de Vuelta nog eens overdoen zou niet voor die voldoening kunnen zorgen. Het moest dus Giro of Tour worden. En laat nu één van de organisaties van beide grote ronden veel moeite gedaan hebben om Evenepoel te kunnen strikken.

VERSCHIL TE GROOT

Verhalen over startgeld voor de wereldkampioen doen de ronde. Daarnaast is er - en dat is voor het grote publiek ook heel duidelijk - het verschil in parcours. Een Giro met liefst 70 tijdritkilometers: er zullen nog weinig edities zijn die zo op maat zijn van Remco Evenepoel. Daar tegenover staat dat er slechts één tijdrit gereden wordt in de Tour; Een klimtijdrit dan nog. Dat is een te groot verschil om te negeren.

Daarnaast is er nog de theorie die twijfelt schept of de Quick.Step al sterk genoeg is om Evenepoel bij te staan in de Tour. Die analyse is zelfs binnen de ploeg breed gedragen. Mannen als Devenyns en Van Wilder gingen diep om Evenepoel mee aan de Vuelta-zege te helpen. Ook in de Giro kunnen zulke knechten hun rol wel spelen. Opboksen tegen klassementsploegen als UAE, Jumbo-Visma en Ineos op hun best is nog wat anders.

TIJD GEKOCHT

Quick.Step koopt dus tijd. De vraag is alleen: hoeveel? Stel: Evenepoel wint de Giro. Dan zal de lokroep van de Tour niet meer tegen te houden zijn. En gaat binnen een jaar de ploeg dan zodanig versterkt worden dat wel die strijd in de Tour aangegaan kan worden? Niet dat winst in een eerste Tour een must is, wel zal de verwachting zijn dat hij meteen een goed figuur slaat. Mogelijk spelen sommige factoren dus opnieuw in 2024.