Lars van der Haar, de regelmaat zelve maar slechts één uitschieter tot nu toe

Het zat nog niet mee voor Lars van der Haar dit seizoen.

De Nederlandse kampioen in het veld is al enkele jaren heel regelmatig in het veld met bijna altijd een plek in de top vijf. Een veelwinnaar is de Nederlander echter nooit geweest, sinds het seizoen 2015-2016 won Van der Haar nooit meer dan vier crossen per seizoen.

Ook dit seizoen is dat zo. Van der Haar won dan wel de Trek Cup en de Nacht van Woerden, maar de Koppenbergcross is zijn enige grote zege tot nu toe. In alle andere crossen is er altijd wel eentje beter.

Eerst was er Eli Iserbyt in oktober, daarna kwam Laurens Sweeck en tussendoor ook nog Michael Vanthourenhout. En dan zijn Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock nog niet in topvorm of niet terug in het veld. Het wordt dus als maar moeilijker voor Van der Haar om nog eens te winnen.

Nóg regelmatiger

In tegenstelling tot andere seizoen rijgt Van der Haar nu de podiumplaatsen aan elkaar. Hij zit aan 15 in 17 crossen, in de andere twee werd hij vierde. Van der Haar doet zo nu al beter dan sommige andere seizoenen waar hij met moeite acht keer op het podium stond. Kan hij dat hoge niveau het hele seizoen aanhouden?